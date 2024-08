"La sentí muy cariñosa conmigo": Raquel Argandoña contó cómo fue el reencuentro con "Kel" tras jurar como abogada

31 ag. 2024 - 12:15 hrs.

Ayer viernes 30 de agosto, fue un día especial para la influencer "Kel" Calderón, debido a que realizó su juramento como abogada en la Corte Suprema de Santiago. A la ceremonia asistió su círculo más cercano, donde estaban sus padres, Raquel Argandoña y Hernán Calderón.

La presencia de la animadora de televisión causó que muchos seguidores de la influencer le dejaran comentarios de alegría en su cuenta de Instagram. Esto, porque "Kel" y su madre estaban distanciadas desde el año 2020, ya que el hijo menor del grupo familiar, Hernán "Nano" Calderón, agredió a su padre con un arma cortopunzante, lo que generó una división familiar y el distanciamiento entre madre e hija.

"Me hizo sentir muy cómoda"

Sobre el juramento que realizó "Kel" ante el máximo tribunal del país, su madre contó a LUN detalles de la invitación y cómo fue el reencuentro entre ambas.

"No la veía hace tiempo. Tenía dos invitaciones para estar dentro de la ceremonia donde juran y me invitó. A ella la sentí muy cariñosa conmigo, se veía preciosa. Me hizo sentir muy cómoda. Fue todo muy emocionante, estaba su papá y yo, que fuimos importantes", dijo Raquel.

Por otro lado, la conductora de televisión aprovechó de recordar otro momento importante de la influencer: Cuando aprobó su examen de grado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

"Ese año no trabajé en todo el año, así que pude regalonearla para que se concentrara en sus estudios para el examen de grado. Quedaba que jurara y con su papá luchábamos para que lo hiciera porque al final es un mero trámite, pero para nosotros era muy importante que lo hiciera y cerrar todo el esfuerzo. Estoy muy orgullosa de ella, como siempre lo he estado", relató Raquel Argandoña.

"Las vi cariñosas y eso me causa una gran alegría"

El padre de "Kel" también se refirió al reencuentro que tuvo con su madre, afirmando que "las vi cariñosas y eso me causa una gran alegría. Para mí es lo máximo verlas juntas y bien. El tiempo tendrá que restablecer los vínculos".

Sobre una reconciliación más permanente entre madre e hija, Hernán Calderón dijo que "espero que sí, así tiene que ser la vida. Acuérdate: como muchas historias, ésta tendrá un final feliz. Es cosa de paciencia".

Por último, y sobre el futuro laboral de su hija, el también abogado afirmó que "creo que ella quiere tener un buffete con otra gente, gente más joven. Básicamente, 'Kel' tiene un compromiso social muy ella y ella siempre ha querido tener una oficina donde haya un porcentaje pro bono (ayuda a personas de escasos recursos)".

Todo sobre Famosos chilenos