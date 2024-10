"No era aporte en el programa": Arturo Longton duró tres semanas en su nuevo trabajo y renunció por motivos de salud

05 oct. 2024 - 17:15 hrs.

El chico reality, Arturo Longton, duró tres semanas en su reciente trabajo como panelista de televisión, debido a que tuvo que renunciar por problemas de salud. En una entrevista con LUN, Longton dijo que "cuando partió el programa yo recién estaba operado del túnel carpiano en ambas manos, lo cual me tenía sin hacer deportes, y después me dijeron que tenía que operarme un codo y ahí se me vino el mundo abajo. Yo me había instalado en Santiago, rentaba algo en un apart hotel. Estaba súper desmotivado, no podía abrir bien las manos ni abrir una botella".

Cabe señalar que el chico reality cuenta con un amplio historial en dichos formatos televisivos, donde ha destacado en algunos por sus habilidades para las competencias. Además, a través de Instagram, Arturo Longton ha subido registros de su evolución física, debido a que hace actividad física desde joven.

Sobre su reciente problema de salud, afirmó que "me afectaba en la vida diaria y yo soy hipersensible. Esto me tenía muy afectada la cabeza, mi salud mental estaba muy deteriorada, así que decidí dar un paso al costado. No podía entrenar, no podía ir al gimnasio. Me sentía físicamente hecho pedazos. Pasé cuatro meses sin entrenar, tirado en la cama y se me juntó con lo que viví en el reality".

"Yo creo que me pasó por las pesas, entreno desde los 18 años, y también por mi caída en el reality que me dejó secuelas: Tengo una pubalgia que va y viene, si igual ya no tengo 20 años, tengo 45", agregó.

"No era ningún aporte en el programa"

El chico reality también reconoció sentirse que "no era ningún aporte en el programa (de Canal 13) porque andaba muy bajo de energía. No me sentía a mi 100%, era lo más óptimo para mí. Por lo mismo me devolví a Viña del Mar, para recuperarme bien y para eso necesito no estresarme mucho, descanso".

Al volver a la Ciudad Jardín, Longton señaló que "acá ya estoy mucho mejor, ya llevo dos semanas desde que retomé el deporte, he mejorado harto. Necesitaba estar tranquilo y la vida que se lleva en Santiago tiene otro ritmo. Valió la pena la decisión que tomé, primero está la salud. La conversé en el programa y lo entendieron. Por ahora no necesito intervenirme el codo".

Todo sobre Famosos chilenos