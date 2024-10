"Estuve 7 horas en urgencias": Miel Blanca comenta que vivió complicada situación en un centro asistencial

04 oct. 2024 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

La chef nacional, Miel Blanca, contó durante la jornada del miércoles que tuvo una desagradable experiencia luego de concurrir el martes pasado hasta la Urgencia de un centro de salud capitalino.

La experta culinaria afirmó que vivió una negligencia médica, ya que permaneció 7 horas en urgencias, le dieron tres diagnósticos y debió pagar una cifra considerable por esta atención.

¿Qué dijo Miel Blanca?

En sus historias de Instagram que “ayer (martes) mi gente estuve para la embarrada. Tuve de las peores experiencias médicas en mucho tiempo”.

Añadió que “pensé que era apendicitis, pero todo salió mal (...) Estuve 7 horas en urgencias, me cobraron un montón de plata para decirme que tenía gastroenteritis aguda”.

Negligencia médica

“Me dieron como 3 diagnósticos diferentes, primero me dijeron que tenía apendicitis con infección urinaria. Luego me mandaron a hacer un scanner donde según el radiólogo tenía apendicitis. Y el tercer diagnóstico del médico cirujano me dijo que no tenía absolutamente nada y que no se veía ningún problema como para que me operaran”, aseveró.

“Cuando yo seguía con los mismos dolores intensos en el lado derecho, después de no sé cuántas horas me hicieron un examen de urgencia para ‘descartar’ (estuve desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche ahí) para que otro médico X me diera el alta por ‘gastroenteritis aguda’”, dijo.

“Me cobraron $550 lucas porque Fonasa no cubría urgencias para diagnosticar una enfermedad que se ve de inmediato”, cerró indignada.

