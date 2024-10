La anécdota de Rosario Bravo sobre la vez que soprendió a sus padres en íntimo momento: "Hubiera preferido no ver eso"

03 oct. 2024 - 18:25 hrs.

"¿Cómo están los weones?", es el título del exitoso pódcast conducido por Daniel "Huevo" Fuenzalida y Rosario Bravo, en el cual cada jueves comparten divertidas anécdotas de sus vidas personales y familiares.

El adelanto del capítulo de este jueves 3 de octubre, Rosario abordó un tema que para muchas personas es tabú: ver a los padres en un contexto sexual. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a la influencer hace algunos años.

La anécdota de Rosario Bravo sobre sus padres

Según contó Bravo, vivió un incómodo momento en la época en la que era universitaria, el cual "nunca pude borrar" de su mente. "Uno como que uno no puede visualizar a los papás en esa, como que para uno los papás no tiran", partió contando.

"En verano me desperté súper temprano y bajé y mis papás estaban cerrados con llave y me di la vuelta por el ventanal. Toque la puerta, no me abrieron y yo dije 'uy, que raro', miro así y veo un bulto grande moviéndose", relató.

La enfermera de profesión señaló que, al principio, no quiso creer lo que estaba viendo, por lo que decidió buscar a su hermano para corroborar la situación. "Fui a buscar testigos, fui a despertar a mi hermano y le dije 'los papás están… Me dijo 'Ay, ¿qué te importa?'".

En ese momento, Daniel le consultó que por qué iba a la habitación de sus padres, ante lo que Rosario contestó que solo quería ver televisión y que no esperaba encontrarse con lo que vio: "¡Quedé traumada! Yo dije ¿habrá sido o no habrá sido?".

Lejos de quedarse con la duda, Rosario interpeló a sus padres durante un almuerzo, sin embargo, la respuesta que recibió la descolocó. "Como no me puedo contener, les pregunté po y mi mamá que yo pensé que me iba a decir, '¡no, obvio que no!'", indicó.

"Mi mamá dice 'qué día fue, ¿el viernes pasado? Ah, sí'. Yo quedé pal pico (sic), me lo confesaron ahí en mi cara. Hubiera preferido no ver eso, ni preguntar", sentenció en el post, que sacó risas entre los internautas.

