Meryl Streep regresará a la TV para contar la historia de una madre de familia con esta particular obsesión

03 oct. 2024 - 19:12 hrs.

A lo largo de 47 años de carrera en cine y televisión, la actriz Meryl Streep ha protagonizado decenas de producciones memorables. Ahora planea conectar con el público una vez más con la nueva adaptación televisiva de The Corrections.

La serie estará basada en la reconocida novela de 2001 del escritor estadounidense Jonathan Franzen, donde Streep interpretará a una esposa obsesionada con la última celebración de su marido.

¿De qué trata la película que protagonizará Meryl Streep?

Hollywood Reporter, adelanta que el drama a cargo de CBS Studios se centra en una familia del Medio Oeste de Estados Unidos, cuya madre desea que los últimos momentos de su esposo con problemas de salud sean felices a cualquier costo.

La historia se desarrollará en varias décadas y mostrará la evolución de los padres, así como de los tres hijos que conforman el hogar.

Se trata de la segunda producción televisiva de 2024 donde Streep forma parte del elenco, pues cuenta con un papel secundario en Only Murders in the Building de Disney+, que le valió una nominación a los premios Emmy.

