Meryl Streep y Emma Watson han dicho padecerlo: Este es el síndrome del impostor que afecta mayoritariamente a mujeres

22 jun. 2022 - 08:00 hrs.

¿Alguna vez has sentido que no te mereces los logros que has obtenido? ¿Te has encontrado en tu lugar de trabajo pensando que eres menos competente o inteligente que tus compañeros, y que el día menos pensado se darán cuenta de que eres un fraude?

Si las situaciones anteriores te parecen conocidas, entonces has experimentado el síndrome del impostor. Este término es utilizado para describir un fenómeno cada vez más recurrente entre la población.

Según una revisión bibliográfica publicada en 2019, en la que se analizaron 62 investigaciones, el síndrome del impostor es un problema que entre el 9 y el 82% de la población ha reportado tener en algún punto de su vida.

Un dato que ha llamado la atención, es que ha demostrado ser más frecuente en mujeres con carreras claramente exitosas. De hecho, mujeres reconocidas por grandes logros profesionales, como Meryl Streep, Michelle Obama, Emma Watson y Taylor Swift, han dicho tenerla.

¿Cuáles son sus características?

A pesar de sus logros, experiencia o educación, las personas que han percibido tener el síndrome del impostor se sienten como fraudes, cuestionan sus capacidades, creen que sus logros se han debido solo por suerte o diferentes circunstancias externas.

Según el sitio Psychology Today, esta sensación suele ser habitual en las personas con rasgos de personalidad como el perfeccionismo, neurotismo y en quienes luchan contra la autoeficacia.

Pero también lo podría ocasionar el haber tenido padres sobreprotectores, que te presionaban para rendir académicamente, o si es que tuviste un hermano o familiar muy destacado con quien eras constantemente comparado.

Si bien este no es un diagnóstico médico según el manual de psicología imperante, esto no significa que no sea algo que puedas tratar de superar.

Desde el sitio Healthline, recomiendan que cuando aparezcan este tipo de pensamientos, cuestiones tus creencias, ya que no todo lo que piensas es necesariamente real, y puede que encuentres suficiente evidencia en la realidad para notarlo.

También es muy importante que dejes de compararte con otros, que converses con tus amigos o círculo cercano sobre tus sentimientos de "impostor" y que te des tiempo para reconocer tu trabajo y esfuerzo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud Mental

Todo sobre Famosos