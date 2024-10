¿Seguirá los pasos de sus padres? Florencia Araneda aclara si tiene planes de debutar en televisión

02 oct. 2024 - 17:21 hrs.

Florencia Araneda se ha convertido en una de las integrantes más populares de su familia. Tras regresar a Chile, luego de vivir en Estados Unidos, comenzó a desarrollar su faceta como influencer, y ya la vemos colaborando con diversas marcas de moda y belleza.

Lo anterior podría ser una consecuencia del éxito del pódcast familiar "Tenemos que hablar", donde compartió anécdotas y recuerdos junto a sus padres, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. En el programa, "Flo" dejó ver su carismática personalidad.

Florencia Araneda aclara si tiene planes de debutar en televisión

A diferencia de sus hermanos, Martina y Vicente, quienes mantienen un bajo perfil en redes sociales, la joven de 20 años suma una gran cantidad de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde en ocasiones muestra parte de su rutina.

Todo esto ha generado interés sobre si Florencia seguirá los pasos de sus padres en la televisión. Hace un tiempo, su hermana mayor confesó que le encantaría participar en un reality show, sin embargo, la creadora de contenido no se sumó a sus palabras.

En diálogo con FMDOS, Florencia fue consultada directamente sobre la posibilidad de debutar en la pantalla chica. Pese a que hoy disfruta del cariño que las personas le entregan en las redes, descartó la posibilidad de entrar al mundo televisivo.

"Va a ser un camino nuevo que seguramente también me hará descubrir nuevas pasiones y gustos. El mundo de la televisión siempre he dicho que creo que no es para mí y por ahora no está a mis planes a futuro", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos