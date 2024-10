Dedicada a la veterinaria y casada con un actor: Así luce hoy la recordada actriz de teleseries Pamela Villalba

02 oct. 2024 - 08:10 hrs.

Una de las actrices más destacadas en las teleseries chilenas durante la segunda mitad de los años 90 y principios de los 2000 fue Pamela Villalba, quien gracias a su carisma y talento logró ser parte del elenco de varias producciones de la época.

Su primer papel lo obtuvo en la teleserie de 1996, "Loca Piel", con un rol secundario, el cual le sirvió como trampolín para en 1997 obtener un papel más importante en "Tic Tac". Luego, la pudimos ver en "Marparaíso" (1998) y "Cerro Alegre" (1999).

Tras su paso por Canal 13, Villalba regresó a TVN en 2004, donde participó en lo que sería su última teleserie, "Ídolos". Posteriormente, en 2014, tuvo una aparición especial en la teleserie "Mamá Mechona" y actuó en algunos capítulos del programa "Lo que callamos las mujeres".

El presente de Pamela Villalba

Cuando tenía 37 años, la esposa del también actor Remigio Remedy se atrevió y comenzó a estudiar medicina veterinaria, carrera en la cual se desempeña actualmente y que era un sueño que tenía desde que era joven y el cual quería cumplir a como diera lugar, según confesó en una entrevista en 2019 al matinal "Mucho Gusto".

En ese entonces, reveló que por ahora no tiene planes de volver de forma estable a teleseries. "A mí me encanta actuar, yo lo paso demasiado bien, me fascina, pero en este momento de mi vida prefiero la medicina veterinaria", afirmó.

Junto a Remigio, Pamela formó una numerosa familia. "Son dos hombres de antes (Lorenzo y Daniel, frutos de una relación pasada de Remedy), una mía de antes, que es la Lunita; y después tuvimos dos hijos (Amaranta y Kai)", explicó tiempo atrás en un programa.

Así luce Pamela Villalba

