Claudia Conserva reflexiona sobre el apoyo recibido tras superar el cáncer de mama: "Mi corazón está repleto de luz"

La conductora de televisión, Claudia Conserva, realizó una reflexión en redes sociales, donde se sinceró sobre al apoyo que recibió y como la ha tratado la gente después de atravesar por un complejo episodio de salud.

Cabe recordar que la animadora fue diagnosticada de un cáncer de mama, por lo que debió someterse a rondas de quimioterapia, razón por la que estuvo por meses fuera de la pantalla.

"A través, de esta publicación, quiero mostrarles mis sentimientos respecto a ustedes. Quiero agradecer el cariño de mucha gente, mucha gente que delicadamente y con mucho me respeto, cuando me ven, me preguntan: ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud?", partió expresando Claudia Conserva.

Luego, señaló que "bomberos, cajeras, vendedores, señoras, caballeros, no hay día en que alguien no me pregunte algo... Es tan bonita y delicada la forma en que lo hacen, cómo me abordan respetuosamente, arriesgando sentirse invadiendo algo tan privado y tan público a la vez, me emociona".

"Hay que sumar, cuando rematan diciendo: 'No se imagina cuánto rezamos en mi familia por usted'. Mi corazón está repleto de luz", agregó la comunicadora.

Por último, Claudia se dirigió a todos sus seguidores y expresó: "Lo digo muy en serio, gracias, mil gracias por ser así conmigo. Recibo todo ese cariño y espero poder retribuirlo".

