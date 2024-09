"Una de las noches más locas de mi vida": La hija de Chayanne emocionada por aparecer en el nuevo video de Shakira

28 sept. 2024 - 21:15 hrs.

Recientemente, la cantante Shakira lanzó su nuevo tema "Soltera", un himno a su actual estado civil, tras el fin de su relación con Gerard Piqué.

Su canción se convirtió en todo un éxito, no solo por su polémica letra, sino porque aún se espera por el lanzamiento del video oficial que grabó junto a famosas amigas que, como ella, la pasan “rico soltera”.

El selecto grupo estuvo conformado por las no menos famosas Natty Natasha, Anitta, Danna Paola, Lele Pons y la hija de Chayanne, Isadora Figueroa.

Hija de Chayanne y su emoción por el video de Shakira

A través de su cuenta en Instagram, Figueroa compartió su experiencia desde el momento en el que fue invitada por la cantante colombiana. En el video menciona que se encontraba en Nueva York cuando recibió la noticia y que debió salir de volada a Miami para regresar al día siguiente.

Y así de rápido como llegó a la Ciudad Mágica, la intérprete de “Dime qué hago” lució un top de cuentas negras, falda cargo blanca, botas vaqueras plateadas y unos grandes aros azules.

“No entiendo cómo estoy aquí, pero solo voy a seguir la corriente (I’m just gonna go with it)”, contó emocionada e incrédula sobre la oportunidad de rumbear con una de sus mayores inspiraciones musicales.

“Una de las noches más locas de mi vida”, resaltó la hija de Chayanne sobre la velada que terminó a las 4:00 am. “Ya nos van a ver juntas en un video... ¿La próxima vez el featuring… todas juntas?”, agregó en la descripción de su post en Instagram.

