"Al amor le cogí fobia": La polémica letra de la nueva canción de Shakira dedicada a Piqué

27 sept. 2024 - 20:05 hrs.

Shakira, la icónica cantante colombiana, ha vuelto a sorprender al mundo con su nuevo sencillo, “Soltera”. Este lanzamiento llega dos años después de haber anunciado el fin de su relación de 12 años con Gerard Piqué.

Por supuesto, como ha ocurrido en otras canciones, la barranquillera no ha perdido la oportunidad de desahogarse y tirarle más de una indirecta a su ex para que a “ese cabrón, cuando me vea, le duela”.

Polémica canción de Shakira

En la letra de su más reciente sencillo, Shakira reitera en varias ocasiones que la soltería le ha devuelto su libertad, la oportunidad de vivir al máximo y pasarla bien, incluso cuando se porta mal. “Nadie va a decirme cómo me debo comportar”, destaca en el tema.

Sin embargo, escondida entre la lírica se encuentra una frase que revelaría de dónde proviene su decisión de mantenerse sin pareja indefinidamente. Y es que ella misma admite que en la actualidad está viviendo una etapa de miedo al romance.

“Por razones obvias, al amor le cogí fobia”, dice la intérprete que, con su fórmula infalible de buena música y despecho, consiguió que “Soltera” se convirtiera en el Nº 1 en iTunes US Latin y alcanzara millones de reproducciones en YouTube en solo 15 horas.

No es para menos el éxito de su nuevo tema, si se considera también que artistas como Natti Natasha, Anitta, Lele Pons, Danna Paola se unieron a ella para corear a gritos en los últimos momentos de la canción que “se pasa rico soltera”.

Todo sobre Shakira