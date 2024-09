Una carta de 1988 podría darle la libertad a los hermanos Menéndez: "He estado tratando de evitar a papá"

26 sept. 2024 - 21:38 hrs.

El caso de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron a disparos a sus padres José y María "Kitty" el 20 de agosto de 1989, es uno de los más controvertidos de la crónica negra estadounidense.

Erik y Lyle Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por su crimen y, a pesar de esto, ambos siguen manteniendo su inocencia y alegan que solo actuaron en defensa de los abusos sexuales de su progenitor.

Ahora, una carta escrita por el menor de los hermanos, Erik, en 1988, ha resurgido como una nueva pieza en este complejo rompecabezas.

Carta de 1988, la posible esperanza de los hermanos Menéndez

La simple frase "He estado tratando de evitar a papá", presente en la carta que Erik envió a su primo Andy Cano solo ocho meses antes del asesinato, ha reavivado la polémica en torno a su caso, planteando varias interrogantes.

En ella también menciona: “Sigue sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí… Todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar… Tengo miedo… Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie, especialmente a Lyle”.

El abogado defensor de los hermanos, Cliff Gardner, cree que el contenido de esta carta, y las declaraciones de Roy Rosselló de abusos sexuales por parte de José Menéndez, respaldarían el caso de los hermanos y podrían asegurarles su libertad.

Todo sobre Netflix