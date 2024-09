Influencer se reencontró con su bebé tras 2 semanas de viaje y desató polémica: "Demasiado pequeño para darte tu tiempo"

27 sept. 2024 - 16:45 hrs.

La modelo e influencer chilena, Valentina Caballero, se convirtió en madre por primera vez a finales de 2023. Si bien llevaba bastante tiempo trabajando con las redes sociales, documentar su embarazo la hizo aumentar su número de seguidores.

Actualmente, suele compartir videos sobre su vida como madre, que intenta equilibrar con su faceta de creadora de contenido. Sin embargo, recientemente recibió una serie de críticas por irse de viaje sin su pequeño hijo, Kai.

"Vale" se fue de vacaciones a Europa junto a su grupo de amigas y a su regreso al país grabó y subió a TikTok la reacción de su bebé luego de no verla durante dos semanas. "No fue como yo esperaba o me hubiera gustado", escribió en el registro.

Vale Caballero desató polémica tras compartir el reencuentro con su bebé

Resulta que el pequeño parecía no estar entusiasmado de ver a su madre. "No me quería mirar. Estaba entre en shock, confundido y quizás dolido", agregó la influencer. Las reacciones no tardaron en llegar y fueron varias las mujeres que le dejaron comentarios negativos.

"No tengan hijos si no van a tener el tiempo suficiente para ellos, mejor hagan sus vidas solas", "Demasiado pequeño para darte tu tiempo. Entiendo que necesites tu espacio, pero un viaje es un cambio brusco", "La sensación de abandono es terrible para un niño", fueron algunos de los mensajes que recibió Caballero.

Cabe destacar, que con el paso de las horas, Kai volvió a sonreír junto a su madre, tal como antes. No todos los comentarios fueron negativos, ya que otras usuarias empatizaron con Valentina. "No te sientas mal por tener unas mini vacaciones, una mamá feliz, es un hijo feliz, y seguro esos días le sirvieron a tu bebé para poder conectar con su papá", le escribió una persona.

Todo sobre Famosos chilenos