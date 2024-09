Así responde la cantante de la Oreja de Van Gogh al supuesto regreso de Amaia Montero: "No me merezco eso"

24 sept. 2024 - 17:40 hrs.

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, se pronunció tras los distintos rumores sobre el posible regreso de su predecesora, Amaia Montero, a la agrupación.

¿Qué dijo Leire Martínez de Amaia Montero?

Durante una entrevista concedida al programa Cara a Cara de Navarra Televisión, Martínez rechazó que, 16 años después desde su llegada a la banda, aún le sigan preguntando sobre el hipotético retorno de la anterior vocalista al grupo.

"Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero", expresó Martínez.

La actual cantante de La Oreja de Van Gogh manifestó que no le gusta que la “ninguneen”, ya que le preguntan más por la vida de Montero, quien se retiró en el 2007 para iniciar su carrera como solista, que sobre su trayectoria musical.

¿Posible colaboración?

En medio de los rumores, a Leire Martínez le preguntaron si ve posible, en el futuro, una colaboración con Amaia Montero y ella respondió que “si surge y apetece lo haremos. Si no, pues no”.

“Creo que las colaboraciones tienen que nacer de una forma natural y porque realmente apetezca hacerlas. Ella está inmersa en sus proyectos y nosotros en los nuestros (...) Hoy en día no sabría decir”, concluyó.

