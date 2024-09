Ana Gabriel explicó la foto que encendió las alarmas entre sus fans: "Casi me infarto cuando vi así tu ojo"

24 sept. 2024 - 11:23 hrs.

La cantautora y empresaria mexicana Ana Gabriel continúa viajando a lo largo de Estados Unidos en el tour que celebra sus 50 años de exitosa trayectoria en la industria musical.

Sin embargo, un reciente video publicado por la estrella en sus redes sociales causó preocupación entre sus seguidores al ver que uno de sus ojos se encontraba extraño.

“Casi me infarto cuando vi así tu ojo”, “Mi chinis no me asuste así”, “Yo ya iba a llamar al 911 para reportar violencia doméstica”, fueron algunos de los comentarios que recibió su vídeo.

¿Qué le pasó en el ojo a Ana Gabriel?

En el video, se ve a la intérprete de "Quién como tú" con un ojo manchado en lo que simula ser un hematoma bastante pronunciado; sin embargo, la misma cantante menciona que sólo se trata de maquillaje.

“Desmaquillándome, rumbo a Nueva York. Les mando un saludito muy grande, besitos ¡Ahí los veo, Brooklyn!”, indica Ana Gabriel sobre la publicación que alarmó por corto tiempo a sus fanáticos, quienes ya están acostumbrados a sus ocurrencias.

Rumbo a Brooklyn y desmaquillándome, Gracias Washington pic.twitter.com/K3npepatOm — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) September 21, 2024

