Las parejas más ricas del mundo: Esta es la inmensa fortuna de Salma Hayek y su esposo

El mundo del espectáculo concentra a las parejas más ricas del mundo, una lista que nuevamente vuelve a ser liderada por la actriz Salma Hayek junto a su esposo François-Henri Pinault.

A continuación, el top cinco de esta categoría, realizado por Celebrity Net Worth:

Desde 2009, año en el que contrajeron votos nupciales, Salma Hayek y François-Henri Pinault se convirtieron en la power couple de las finanzas. Hoy en día, se dice que ambos acumulan una fortuna de 7.1 mil millones de dólares.

Antes de su divorcio en 2022, el rapero y la socialité estadounidense tenían en conjunto unos 3.6 mil millones de dólares.

El director de cine y su esposa, que están juntos desde 1991, son el tercer lugar de las parejas más ricas con 3.5 mil millones de dólares.

