Gissella Gallardo habla de las vacaciones que tuvo junto a Pinilla en Punta Cana: "Con Mauricio nos llevamos muy bien"

Si bien en un comienzo la separación entre la periodista Gissella Gallardo y el exftubolista Mauricio Pinilla no se dio en los mejores términos, con el paso del tiempo ambos han mejorado su relación y eso quedó demostrado con un particular hecho.

El propio Pinilla decidió llevar a su expareja y los hijos que tienen -Agustina, Matilda y Mauricio Jr- de vacaciones al paradisiaco destino de Punta Cana, en República Dominicana, donde se quedaron nueve días en un hotel.

"Después de que tenía todo OK, hasta con el pasaje incluido, me invitó. Mauro sabía que he estado súper cansada desde hace un par de años y que me lo merecía", contó la periodista a LUN sobre cómo recibió la invitación de su expareja.

¿Volvieron Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla?

La profesional de las comunicaciones fue tajante al referirse si el viaje podía significar una reconciliación amorosa con Pinilla. "Para nada. Con Mauricio nos llevamos muy bien y él me invitó. Este viaje para mí fue solo un descanso, de leer, de renovar energías. También soltar penas, disfrutar a mis pollos, comer, comer y reír mucho", enfatizó Gallardo.

Por otro lado, la periodista también se refirió a su buena relación con su expareja, argumentando que aquello se puede lograr "cuando hay cariño y, sobre todo, agradecimiento de parte de Mauricio hacia mí por todo lo que lo vengo ayudando hace un tiempo, no había mucho que conversar. Me subí a estas vacaciones y lo pasamos súper bien".

Bajo la línea anterior, Gissella también reconoció que con Mauricio Pinilla han realizado sesiones de terapia y que, además, en el viaje de Punta Cana aprovecharon de conversar temas más profundos entre ambos.

La periodista también afirmó que ambos durmieron separados: Gallardo con sus dos hijas y Pinilla con su hijo.

Por último, y sobre una eventual reconciliación amorosa con el padre de sus hijos, Gissella Gallardo afirmó que "no digo nunca, pero por ahora no está en mis planes".

