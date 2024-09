Daniela Aránguiz repasa sin filtro a Francisco Kaminski luego de que la tratara de mentirosa

17 sept. 2024 - 17:16 hrs.

En redes sociales y en televisión, la guerra entre Francisco Kaminski y Daniela Aránguiz está desatada. Todo comenzó luego de que esta última profiriera algunos mensajes contra Camila Andrade, la actual pareja del locutor.

"Tengo una exclusiva. Estoy 100% segura. Camila Andrade, todos los días en la mañana la meten a una sala especial y antes de que se vaya a acostar también, para ser 100% pauteada y le dicen todo lo que tiene que hacer", dijo Aránguiz en TV+, a raíz de la participación de Andrade en un reality.

Daniela repasó sin filtro a Kaminski

Esto de inmediato provocó revuelo en X, donde las palabras de Daniela fueron comentadas por muchas personas, incluyendo a Kaminski, quien le dijo en la misma red social que la ex "Mekano" estaba haciendo "lo mejor sabe hacer: mentir".

Las palabras de Kaminski cayeron pésimo en Daniela Aránguiz, quien le contestó en duros términos: "Lo primero, tú a mí no me puedes tratar de mentirosa cuando eres el rey de los mentirosos. Le mentiste a tu exesposa y fuiste infiel no sé cuánto tiempo", señaló.

Luego, agregó: "Te recuerdo también que una de mis mejores amigas que es dueña de un night club que tú también eras cliente y estabas casado. ¿Quieres hablar? Hablemos", con lo cual deslizó posibles comportamientos de infidelidad de parte de Kaminski.

Por último, lo siguió repasando: "Eres el rey de los mentirosos, cafiche, aprovechador de las mujeres, y más encima no te preocupas de lo que realmente deberías preocuparte y andas buscando excusas que no puedes cumplir tus responsabilidades. A buen entendedor, pocas palabras".

Todo sobre Famosos chilenos