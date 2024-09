Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta visitaron a su hijo que vive en Estados Unidos por su cumpleaños

15 sept. 2024 - 09:16 hrs.

A pesar de que los periodistas Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara se separaron oficialmente hace un tiempo, aún mantienen una buena relación por el lazo que los une, sus hijos.

Nicolás, Maite e Iñaki, son los hijos de la pareja de comunicadores, y dos de ellos viven en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.

Maite e Iñaki, ambos ligados al mundo del deporte, solo vienen a vacacionar a Chile con sus padres. Recientemente, el menor, Iñaki, estuvo de cumpleaños, por lo que Fernando e Ivette lo visitaron en suelo estadounidense.

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara visitan a su hijo en Estados Unidos

El joven futbolista cumplió 22 años y sus padres compartieron registros en redes sociales de la visita a Norteamérica.

Fernando Solabarrieta e Iñaki / Instagram

"¡En Texas acompañando al hermoso bebé! ¡Feliz cumpleaños Iñaki, te amo!", escribió su padre en una publicación en que aparece junto a Iñaki.

Por otro lado, la madre compartió un video y en la descripción escribió, "no podría estar más orgullosa del hombre en el que te has convertido. Generoso, gracioso, humilde y empático, cualidades que te hacen brillar en todo lo que haces. Ver cómo te preocupas por los demás y cómo siempre encuentras una manera de hacer sonreír a quienes te rodean me llena de felicidad y admiración".

"Sigue soñando en grande, persigue tus metas con la misma pasión y determinación que siempre has tenido. Encontrarás obstáculos, pero jamás olvides que no hay límites para ti, ¡el mundo es tuyo!", indicó la periodista.

"Alcanzarás todo lo que te propongas, y aquí estaré, para apoyarte cuando me necesites y aplaudir cada uno de tus logros. ¡Te amo Infinito!", concluyó Ivette.

Todo sobre Famosos chilenos