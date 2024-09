"La sacamos barata": Janis Pope entrega detalles del accidente que sufrió su hijo de dos años tras caer de un resbalín

14 sept. 2024 - 20:15 hrs.

La exchica reality Janis Pope compartió a través de redes sociales uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir. Su hijo de dos años, Vitto, sufrió una fuerte caída en un resbalín, provocándole una fractura craneal y quedando en observaciones por tres días en dos hospitales de Villa Carlos Paz, Argentina.

Janis contó que su hijo cayó desde 1,5 metros de altura. Si bien no perdió el conocimiento, quedó noqueado, con maros y presentó vómitos. Tras realizarle una tomografía al menor, se reveló que Vitto tenía un hundimiento en el cráneo, sin embargo, no estaba dañada la meninge y tampoco presentó hemorragias, por lo que no era candidato para una operación.

"Gracias a Dios, como dicen las señoras mayores, fue una desgracia con suerte. Fue grave lo que pasó, la sacamos barata", contó Janis Pope a LUN.

La exchica reality también contó que Vitto fue dado de alta el lunes de esta semana y que, luego de que pasaron dos días, el menor ya estaba sin medicación y que debía esperar que la inflamación vaya bajando por sí sola.

"Hay que esperar que el hueso sane solo y eso tarda tres meses, así que ahora el cuidado que no debe golpearse ni la cabeza ni esa zona con absolutamente nada. Es como mantenerlo a salvo, esa frase es real", dijo Janis.

"Ahora estamos buscando calma desde donde no existe porque Vitto tiene mucha energía, entonces es bueno para saltar y correr. Estamos tratando de manejarlo con calma y tratando de explicarle a Vitto que se pegó en la cabeza y que no puede volver a hacerlo", concluyó la exchica reality.

