Leo Rey revela que rechazó importante trabajo para "no ser odiado"

15 sept. 2024 - 00:00 hrs.

Cecil Leonardo Leiva Reyes, más conocido en el mundo del espectáculo como Leo Rey, ha obtenido su fama por ser el vocalista del grupo musical de cumbia "La Noche".

Pero también ha sido reconocido por su carrera en solitario como cantante, además de ser condecorado como uno de los mejores jugadores del videojuego Mortal Kombat.

¿Qué trabajo rechazó Leo Rey?

Recientemente, el artista participó de una entrevista en el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, conducido por Eduardo de la Iglesia, donde conversó de varios temas.

Uno de los que llamó más la atención, fue sobre un ofrecimiento que recibió hace algunos años para ocupar un importante puesto en la comuna de Llay-Llay, región de Valparaíso.

Leo Rey / Instagram

"El año 2016, si no me equivoco, o un poquito antes, no estoy tan seguro, me ofrecieron ser alcalde de Llay-Llay. Fui a la reunión que me citaron en Viña, con el senador Francisco Chahuán", reveló el cantante.

"Les dije, 'pero es que yo no tengo idea de esto, yo sé de cantar no más y alegrar a la gente. Imagínese, después de ser alcalde de Llay-Llay me van a odiar'", contó Leo Rey.

"Me van a decir 'no hace nada por Llay-Llay'. Finalmente, no quise", señaló, a pesar de que asegura que le ofrecieron prepararlo y asesorarlo.

