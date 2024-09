"Me photoshopearon": La divertida reacción de Rafa Araneda al verse en publicidad en Estados Unidos

11 sept. 2024 - 16:21 hrs.

Rafael Araneda desarrolló una exitosa carrera como animador en Chile, la cual logró internacionalizar hace algunos años. Actualmente, trabaja en Estados Unidos como conductor de "Enamorándonos USA", un programa de citas emitido por la cadena Univision.

Recordemos que el comunicador dejó nuestro país a mediados de 2020 para instalarse en Miami junto a su esposa, Marcela Vacarezza, y sus cuatro hijos. De momento, solo una de las integrantes del clan, Florencia, ha regresado a Chile.

La divertida reacción de Rafa Araneda al verse en publicidad

A través de redes sociales, Araneda ha dejado ver que está feliz con su presente laboral y suele compartir parte de su rutina con sus seguidores. Durante este miércoles en particular, compartió su emoción al ver un anuncio con su nombre y foto.

El recordado "Tío conductor" publicó un video desde su feed que deja ver una gran pantalla, en la que de pronto aparece una imagen publicitaria de él. "Mi minuto fan, como cabro chico me siguen emocionando estás cosas", escribió sobre el post.

En el registro, se le escucha decir con gran satisfacción "ahí viene, ¿quién es ese? 'Bienvenido Rafa'". Eso sí, no pudo fijarse en un notorio detalle: la edición que le aplicaron a la imagen, que lo hacía ver más joven. "Me photoshopearon la foto sí", comentó entre risas.

Cabe destacar, que Marcela Vacarezza se refirió recientemente a la posibilidad de volver al país, ante lo que respondió tajante: "Mientras el trabajo de Rafael esté funcionando acá, no, no hay ninguna opción (de volver). El día que no exista, Chile por supuesto que es un destino que es el primero en que pensaríamos".

Todo sobre Famosos chilenos