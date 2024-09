El "Doctor de la Alegría": Recordado actor de los 90 reaparece en televisión y protagoniza emotivo momento

11 sept. 2024 - 18:38 hrs.

El recordado actor chileno Andrés Gómez protagonizó un emotivo momento tras volver a la televisión de la mano de un programa de concursos. En esta instancia, sorprendió al hablar del especial proyecto al que está dedicado desde hace años.

Gómez fue un rostro recurrente en las telenovelas de finales de los 90 y principios de los 2000. Después de 15 años de estar alejado de este formato, en 2021 realizó una participación especial en "Verdades Ocultas" de Mega.

El "Doctor de la Alegría" protagoniza emotivo momento

Sin embargo, su principal labor ahora es ayudar a niñas y niños que se encuentran en hospitales. Con su personaje, el "Doctor de la Alegría" busca sacar una sonrisa a aquellos pequeños que atraviesan complejos momentos de salud.

"A partir de las herramientas del teatro construí un personaje que se llama el Doctor de la alegría y que ya lleva 25 años dando alegrías en hospitales, orfanatos, hogares de ancianos, experiencias, tanto en Chile, como en México, Brasil, Argentina. Se ha ido expandiendo un poco", contó Andrés en "Ahora Caigo".

El intérprete manifestó que para él llevar a cabo estas actividades es un privilegio: "Contarle al otro, darle un abrazo, es una alegría enorme y una bendición que me ha dado la vida. Esto es trabajar mucho con el dolor, con la tristeza y yo me sentía que no estaba preparado para un trabajo y una labor como esa, así que me invoqué a Dios no más (…) y ahí empezó esto a crecer”.

Asimismo, explicó que construyó "un personaje y una forma, que tenía una nariz, un traje y todo, pero en un minuto me empecé a sentir que me cohibía eso y dije por qué me está pasando esto, es paradójico si soy actor y de pronto me empecé a sacar el traje, la nariz (…) Y me reconocí como un ser amoroso".

