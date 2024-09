"Siempre seremos familia": Luis Jiménez se refirió a su mediático quiebre matrimonial con Coté López

09 sept. 2024 - 12:51 hrs.

Hace solo unos días, Luis "Mago" Jiménez confirmó el término de su matrimonio con Coté López. Luego de casi dos décadas juntos, la modelo y el exfutbolista comenzaron los trámites de divorcio, colocando punto final a su mediática historia de amor.

Mientras la influencer se encuentra disfrutando de unas soñadas vacaciones con amigas en Italia, Jiménez asistió a un evento en donde se refirió a su presente como hombre soltero. De igual forma, se sinceró sobre su separación.

Luis Jiménez se refirió a su mediático quiebre matrimonial

"Es triste, es duro, pero nos queremos mucho. Fueron 18 años juntos, tenemos una hermosa familia. Hoy, nuestros caminos se separan, pero siempre seremos una familia", manifestó en empresario en diálogo con Página 7.

Asimismo, manifestó que "para mí lo más importante es que sé que cuando yo no estoy en casa, mis hijos están con Coté, que es una tremenda mamá y ella siente lo mismo cuando están conmigo, así que la verdad es que estoy tranquilo".

El otrora seleccionado nacional también fue consultado sobre la foto en la que se lo ve junto a una misteriosa mujer. "Los rumores me dan lo mismo, pero sí crea malestar cuando es demasiado, sobre todo cuando no hay nada de cierto", respondió tajante.

"Me puedo tomar un café con una mujer y no quiere decir que tenga una relación con alguien. Es súper fácil hacer noticia de algo que no es y lamentablemente no se dan el tiempo de aclarar las cosas, y quedan esas dudas (…) estoy separado y no tengo ninguna intención de tener una relación hoy", manifestó.

