"No fue ningún filtro": Yamila Reyna preocupó a sus seguidores con parte inflamada de su rostro

09 sept. 2024 - 09:00 hrs.

El pasado viernes, la actriz argentina, Yamila Reyna, preocupó a gran parte de sus seguidores al compartir una historia con su rostro hinchado.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de 45 años mostró cómo quedó su rostro tras sufrir una reacción alérgica.

¿Qué le pasó a Yamila Reyna?

Todo ocurrió la jornada del viernes cuando Yamila se encontraba en la inauguración del nuevo espectáculo del Circo de Pastelito y Tachuela Chico.

"No sé bien qué fue lo que me causó la reacción. Fue extraño. En la inauguración hubo cóctel, pero nada con mariscos. Eso no fue ningún filtro, fue una alergia a no sé qué", contó la trasandina.

Yamila Reyna / Instagram

"Se me empezó a inflamar de un lado, pensé que era un 'fueguito'. Cada vez se hacía más grande y me lo empecé a ver. Cuando ya estaba todo inflamado, me fui".

En una imagen se puede ver que su labio inferior estaba muy hinchado, lo que causó preocupación por su estado de salud. Afortunadamente, ya se encuentra mejor.

"Compré un antialérgico que se llama Fasarax, que yo lo tomo por ser alérgica al camarón, así que ya lo conocía, es muy bueno porque es potente", contó en su Instagram, ya sin el problema de la alergia.

Todo sobre Famosos chilenos