Gabriel Prieto recordó complejo estado de salud que lo tuvo internado por más de un mes: "Desperté más muerto que vivo"

09 sept. 2024 - 00:00 hrs.

En 2022, el actor de 63 años, Gabriel Prieto, pasó por un delicado estado de salud al sufrir una falla multisistémica producto de un contagio por Covid-19.

¿Qué le pasó al actor Gabriel Prieto?

Su situación de salud fue tan compleja que estuvo más de un mes hospitalizado en el Hospital Doctor Luis Tisné e incluso, no recuerda algunos momentos que vivió estando internado.

En conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa "Todo va a estar bien" de Via X, el actor recordó cómo fue vivir ese complejo momento de salud.

"No me acuerdo cuando me internaron, no me acuerdo cuando me intubaron, nada. De repente desperté a mediados de octubre, más muerto que vivo, sin saber dónde estaba, y ahí me empecé a enterar de todo lo que había pasado" contó.

Gabriel Prieto / Instagram

"Llegamos al Hospital Doctor Luis Tisné donde finalmente estuve, que me salvaron la vida, partió contando. Una vecina fue a buscar una silla de ruedas para meterme a urgencias, volvió con la silla de ruedas, me sentó y volvió al auto para estacionarlo. Ese es el último recuerdo hasta un mes y medio después", agregó el actor.

Al despertar del coma inducido, Prieto dice que, "el primer recuerdo que tengo, entre realidad y fantasía, fue la final de la Copa del Mundo que ganó Argentina (18 de diciembre de 2022). Escuchaba los goles, yo no sabía qué es lo que era la verdad. No, olvídate de la cantidad de cosas que me pasaron".

