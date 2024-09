"Recibí la invitación": Amigo de Luis Miguel confirma que el "Sol de México" contrajo matrimonio con Paloma Cuevas

07 sept. 2024 - 20:15 hrs.

En medio de la gira de conciertos que se encuentra realizando el cantante mexicano Luis Miguel, surgió el rumor de que el "Sol de México" se habría casado con su pareja, la diseñadora y empresaria española, Paloma Cuevas.

Sin embargo, el rumor fue aclarado por uno de los amigos más cercanos del artista. De hecho, el empresario de los medios de comunicaciones, Rafael Herrerías, confirmó a People que la pareja se casó y que, incluso, recibió una invitación para la boda.

Al ser consultado por los medios en un evento, Rafael Herrerías afirmó que "sí, claro (me invitaron a la boda)". Además, el empresario también dijo que "sí (recibí la invitación), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá (de Marsella); no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa".

Eso sí, el amigo del "Sol de México" reconoció que "tenía a mi señora mal y no podía (asistir)", pero que, de igual modo, "le di felicitaciones, claro".

¿Nuevos hijos?

La prensa presente también le preguntó a Rafael Herrerías si la pareja tenía planes de agrandar la familia, a lo que dijo: "No creo que (tengan hijos juntos). Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades".

Por último, el empresario de los medios de comunicación recalcó que Paloma Cuevas "es una gran mujer, a final de cuentas. Él la aprovecha. Que bueno que estén contentos, que estén bien".

Todo sobre Famosos