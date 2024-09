Sandy Boquita revela disculpas de alcalde de Colbún por acoso sexual ocurrido hace 10 años

06 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y empresaria, Sandy Boquita, contó durante la tarde de este jueves que recibió un llamado del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, a quien denunció por un episodio de acoso sexual ocurrido hace 10 años.

El hecho se produjo cuando la trasandina acudió a efectuar un evento a esa localidad maulina, donde el actual edil de la comuna participó como jurado en un evento discotequero. Finalmente, el edil ofreció disculpas por el incidente.

La llamada telefónica

Sandy Boquita reveló que recibió una llamada telefónica de Pedro Pablo Muñoz mientras estaba junto a su madre y sus hijas. Mantuvo la compostura durante la conversación, pero cuando colgó, no pudo contener las lágrimas.

“Se dignó a disculparse. Lamentablemente, no a tiempo y no como me hubiese gustado, de forma desinteresada. Obviamente, se está disculpando porque se postuló a la reelección”, detalló la trasandina en un video.

Disculpas del alcalde

Asimismo, detalló que aceptó las disculpas del alcalde, después de que este le dijera que es humano, que se equivocó y que ha cargado con esa culpa durante todos estos años.

En tanto, la empresaria aclaró que la demanda y acusación en contra de Pedro Pablo Muñoz no fue por dinero, sino para enseñarle a sus hijas que nadie debe sufrir lo que ella vivió.

Todo sobre Famosos chilenos