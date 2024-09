Arenita preocupa tras contar accidente doméstico que tuvo su hija Luisa: "He pensado todo el día en ella"

03 sept. 2024 - 15:31 hrs.

Natalia "Arenita" Rodríguez publicó un preocupante mensaje a través de sus redes sociales, el cual involucró directamente una situación sobre su hija, Luisa, de cerca de 11 meses de edad, quien se cayó durante la noche de la cama en la cual dormía.

Mediante su cuenta de Instagram, Arenita posteó un video en el que aparece ella con una expresión triste mirando a la cámara. Sobre este, con un texto, escribió "anoche, mi bebé se cayó de la cama por primera vez", adjuntando luego un emoji de una cara triste.

Luego, aclaró que a Luisa "no le pasó nada grave, pero igual he pensado todo el día en ella. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente con ella". Tras esta historia, parte de sus cientos de miles de fans empatizaron con lo que vivió ella como madre.

Los mensajes de apoyo a Arenita

Esto porque muchas reconocieron que también tuvieron accidentes de similares características con sus respectivos hijos. "Es lo peor, creo que uno nunca lo olvida", "son cosas que pasan y a todas las madres nos ha pasado", "te abrazo, mi bebé también se cayó", "eso pasa y uno anda con el cuerpo cortado", son algunos de los mensajes que mostró Arenita en sus historias.

Un gesto que agradeció la exparticipante de "Yingo", ya que sobre las capturas de dichos recados redactó, "gracias a todas las mamitas que me entienden y me dan ánimos". Minutos más tarde, destacó otro mensaje que le envió una seguidora que vivió algo similar.

"La culpa que uno siente es terrible, Natalia, pero gracias a Dios no le pasó nada y tampoco fue tu culpa", es parte del mensaje que recibió Arenita. Ella, tras tomarle un pantallazo, escribió, "la culpa que uno siente, a pesar de que no fue mi culpa y de nadie. Gracias en serio, por todo su apoyo. No me quita la tristeza, pero me hace sentir más acompañada y comprendida", reconoció.

