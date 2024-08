"Me enseñó tanto sobre el valor de la sencillez": La publicación con la que Ivette Vergara recordó a Felipe Camiroaga

31 ag. 2024 - 16:15 hrs.

Para muchos chilenos, Felipe Camiroaga fue uno de los conductores de televisión más destacados de la pantalla nacional. El denominado "Halcón de Chicureo" falleció el 2 de septiembre de 2011, en un accidente aéreo, mientras se trasladaba al archipiélago de Juan Fernández.

Desde aquel momento, muchos de sus adherentes le han realizado homenajes. Además, algunos de sus excompañeros de trabajo lo han recordado con el paso del tiempo.

Esta vez fue la periodista y Modelo Ivette Vergara, quien compartió un momento que vivieron ambos en la televisión, hace más de 20 años atrás.

A través de su cuenta de Instagram, Vergara adjunto un video donde realizó un sketch en el exprograma "Pase lo que pase" de TVN, el que tuvo también de protagonista al "Halcón".

"Recordar esos momentos me llena de nostalgia y gratitud"

"Hoy me enviaron este video de cuando tenía 25 años y trabajé junto al querido Felipe Camiroaga… Estos días más que nunca presente en nuestros recuerdos y de todo el país… Recordar esos momentos me llena de nostalgia y gratitud por los grandes momentos que he vivido en mi carrera", partió diciendo la modelo.

Luego, agregó que "he tenido la oportunidad de conocer a gente increíblemente carismática y talentosa, personas que no solo marcaron mi vida profesional, sino también mi vida personal. Felipe, en particular, me enseñó tanto sobre el valor de la sencillez, el trabajo en equipo, y el poder del humor y la sonrisa para cambiar el día de alguien".

"Es un privilegio mirar atrás y ver cómo cada momento, cada encuentro, ha contribuido a formar la persona y profesional que soy hoy. ¡Gracias a todos los que han sido parte de este viaje increíble! Y especialmente en este recuerdo un beso al cielo para nuestro querido Felipe… Siempre presente en nuestros corazones", concluyó Ivette Vergara.

Mira la publicación que realizó Ivette Vergara para recordar a Felipe Camiroaga

