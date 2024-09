Alejado de "Mr. Bean": Así luce actualmente el actor británico Rowan Atkinson

02 sept. 2024 - 08:10 hrs.

Rowan Atkinson (69), conocido por interpretar al clásico "Mr. Bean", es todo un icono de la televisión británica, sin embargo, su larga carrera es mucho más que el cómico personaje que nunca emite una palabra.

Rowan Atkinson a la sombra de Mr. Bean

La carrera de Atkinson comenzó en la universidad cuando estudiaba ingeniería eléctrica en Oxford y Newcastle. En esa época conoció a Richard Curtis, su socio de toda la vida, con el que creó a varios de los personajes que ha interpretado.

Su salto a la fama llegó en 1979 cuando protagonizó la comedia de sketches de la BBC "Not the Nine O'Clock News" (1979-1982), a la que posteriormente siguieron las cuatro temporadas de la sitcom histórica "Blackadder" (1983-1989).

Sin embargo, el papel que le dio reconocimiento en el mundo entero fue "Mr. Bean", comedia de situación que estuvo en la pantalla de ITV entre 1990 y 1995, y de la que surgieron dos películas y una serie animada.

Si bien en 2011 Atkinson, íntimo amigo del rey Carlos III, dijo que no quería volver a interpretar a "Bean" para que este "no envejeciera", el personaje ha vuelto en ocasiones especiales, como por ejemplo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El presente de Rowan Atkinson

Además de su icónico personaje, Atkinson ha participado en una serie de películas de Hollywood, entre las que destacan la saga de "Johnny English" (2003, 2011 y 2018), una parodia a las películas de espías de James Bond, en las que el actor interpreta a un atolondrado agente secreto del Reino Unido.

Entre sus últimos proyectos se encuentran la serie de Netflix "Hombre vs. Abeja" (2022), donde interpreta a un hombre que ocasiona destrozos en la mansión que está cuidando mientras intenta atrapar a una abeja, además de su papel del "Padre Julius" en la película "Wonka" (2023).

Así luce Rowan Atkinson

Rowan Atkinson en "Hombre vs. Abeja" (Netflix)

Rowan Atkinson en la premiere de "Wonka" en Londres (AFP)

