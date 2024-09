"Con él podría estar muchos años": Pamela Díaz confiesa tener un romance oculto desde hace más de una década

01 sept. 2024 - 10:15 hrs.

Desde que terminó su relación con Jean Philippe Cretton, se suponía que Pamela Díaz estaba soltera. Sin embargo, recientemente la "Fiera" reveló que mantiene una especial relación con un hombre, sin dar a conocer su identidad.

Pero lo más sorprendente fue que la celebridad chilena confesó que este romance no es nuevo, más bien comenzó hace 12 años. Según contó en el reality en el que participa, este amor ha estado en su vida de forma intermitente y secreta.

"Con él podría estar muchos años"

Todo comenzó mientras se encontraba conversando junto a sus compañeras de encierro, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola. En ese contexto, la influencer comentó que "con quien estaba pinchando afuera me debe odiar", ya que el hombre no quería que ingresara a la competencia.

"No estamos recién partiendo, llevamos como seis o cinco meses, nunca he podido dar el paso con él. Cada vez que él termina con alguien, vuelvo y salimos. Y llevamos así años, si contamos todo, como 12 años", detalló.

En este contexto, aclaró que si bien ambos han tenido otras parejas durante estos años, cuando eso ocurre se alejan, no tienen ningún tipo de contacto. "No es tema, no es nada. Ni siquiera un saludo, pueden pasar años", aseguró.

Pese a lo extensa de su historia con el misterioso galán, Díaz aseguró que no tiene intenciones de que la relación se transforme en algo serio: "Hoy depende de mí si doy un paso más. A veces pienso que sé que con él podría estar muchos años, muy contenta, pero no tengo ganas (de estar en pareja). Estoy tan feliz que no quiero enamorarme de nadie".

