El sorpresivo anuncio que hizo Cristián de la Fuente en su Instagram y que desató teorías en redes sociales

28 ag. 2024 - 16:07 hrs.

El actor chileno Cristián de la Fuente publicó un sorprendente aviso en su cuenta de Instagram durante la tarde de este miércoles 28 de agosto, en el que anuncia que se retirará por el momento de las redes sociales, sin dar fecha de su regreso.

De la Fuente publicó una imagen en la que aparece la frase "inactivo hasta nuevo aviso", escrita con una letra en mayúsculas, con letra grande. En la descripción, Cristián no escribió nada más, dando pie a todo tipo de especulaciones.

Si bien tiene los comentarios limitados en sus publicaciones, para evitar que los "haters" o personas que le tienen desagrado le dejen comentarios odiosos, lo cierto es que varios idearon que algo malo había hecho y es por aquello que decidió mantenerse inactivo.

"Como así, me entristece", "¿Qué te pasó?", "alguna cagada se mandó", "flor de caga... se debe haber pegado, si le gusta figurar", "no me asustes", "te vamos a extrañar", "bendiciones", "debe ser que se acordó que perdió a su familia por ser infiel", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Cristián de la Fuente

El presente amoroso de Cristián de la Fuente

Tras su separación con Angélica Castro, Cristián de la Fuente se ha mantenido soltero, aunque durante las últimas semanas se ha comenzado a decir que el actor rehizo su vida amorosa con una periodista de origen argentino.

María Pia Marcollese es el nombre de la mujer que le habría robado el corazón a Cristián, quien le ha dejado en repetidcas oportunidades cariñosos mensajes a través de su Instagram, los cuales fueron descubiertos por sus seguidores chilenos.

