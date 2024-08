Preparándose para el 18: Periodista Darynka Maric aprendió en vivo a bailar cueca

28 ag. 2024 - 15:39 hrs.

Una parte fundamental de las Fiestas Patrias es la música y el baile, especialmente la cueca, el baile nacional de Chile. En esta celebración, para la que faltan menos de tres semanas, expertos y principiantes sacan a relucir sus mejores pasos.

Durante la jornada de este miércoles 28 de agosto, Meganoticias Alerta, comenzó con la historia de amor cuequera de Juan Carlos y Patricia, un matrimonio chileno que contó a Rodrigo Sepúlveda cómo el baile tradicional los hizo enamorarse.

Darynka Maric aprendió en vivo a bailar cueca

Para conversar con ellos, la carismática periodista Darynka Marcic se trasladó hasta el Bar Victoria, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el encuentro, la reportera aprovechó de aprender de primera mano el zapateo y el cepillado típicos de esta danza.

"Yo bailo, pero cueca es lo único que me cuesta", reconoció la comunicadora antes de subir al escenario a ejecutar los movimientos. Fue entonces que Patricia comenzó su explicación: "Vamos a partir con el paso de desplazamiento con el que tú podrías bailar toda la cueca".

Darynka Maric junto a Patricia

Darynka, quien es recordada por los televidentes como por su cobertura de Año Nuevo en 2023, atentamente las instrucciones de la experta y bajo la orientación de Patricia, la periodista se esforzó en dominar los movimientos básicos del baile.

"Sonriente, así no nos miran los pies (…) el pañuelo como no tienes mucha experiencia, lo puedes llevar hacia adelante", le aconsejó la mujer. Hacia el final de su despacho, Marcic reconoció que "a mí me encanta la cueca, pero se me olvida".

