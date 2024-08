"Está súper oscuro": Kika Silva sorprende con radical cambio de look

24 ag. 2024 - 17:15 hrs.

La modelo y conductora de televisión, Kika Silva, sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. Desde que empezó su carrera televisiva, la esposa del actor Gonzalo Valenzuela se ha caracterizado por su pelo rubio, realizándole solo pequeñas variaciones en el tiempo.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la también influencer contó que aceptó cambiar el tono de su caballera por recomendación de su peluquero, quien la atiende desde que era una adolescente.

"No les había contado, pero hace dos días fui donde Juan Pablo. Para los que no saben, él me ve el pelo desde que tengo 15 años. Hoy día tiene su empresa, su peluquería, pero yo lo conocí siendo un peluquero en otra peluquería", partió diciendo.

"Muchas veces él decide por mí, conversamos. El otro día llegué y le dije: 'Estoy media chata de mi pelo, ¿qué hacemos? Le cortamos las puntas, lo dejamos crecer de nuevo', y me dice: 'Oscurezcámoslo', y le hice caso", agregó la modelo.

Si bien en las historias se ve a Kika Silva con un leve cambio, la influencer reconoció que "me veo un poco rubia de nuevo, pero en verdad está súper oscuro, y si no, no sé, ¿me lo debería oscurecer más?", aprovechó de preguntarle a sus seguidores.

"Me encanta tu color de pelo", "¿es un rubio más oscuro? ¿Nunca volverás al rubio más clarito?", "si hay alguien que todo le queda perfecto", fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora de televisión.

Mira el nuevo look de Kika Silva

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas)

Todo sobre Famosos chilenos