"Era lo difícil de entender": Daniel Valenzuela y cómo se enteró de la infidelidad de su esposa con su hermano

Uno de los escándalos más grandes de la farándula chilena ocurrió en 2013, luego que se destapara que Paloma Aliaga le fue infiel a su marido, Daniel "Palomo" Valenzuela, con nada más ni nada menos que con el hermano de este, Cristóbal Valenzuela.

El conductor de TV conoció a la madre de sus hijas mientras ambos participaban en el extinto programa "Extra Jóvenes", en la época en la que él tenía fama de "picaflor". De hecho, antes de interesarse en Paloma, salió con varias de sus amigas.

Lo anterior fue contado por el mismo comunicador en un capítulo de "De tú a tú", donde abordó los inicios de ese romance hasta el mediático quiebre. En este contexto, enfatizó en que "a mí Paloma me gustó de verdad. Estaba muy enamorado y fui muy feliz".

Según relató, el matrimonio comenzó a deteriorarse con el tiempo: "Estábamos en un matrimonio desconectado, con mucho cariño que se mantiene hasta hoy, pero como pareja, muertos. Éramos muy jóvenes y yo no fui tan buena pareja, no la remé tampoco, no busqué terapia ni opciones de pelearla".

¿Cómo se enteró Daniel Valenzuela de la traición con su hermano?

Posteriormente, el denominado "Palomo", se refirió al momento en que se enteró de la traición de Paloma y Cristóbal, quienes mantenían un romance oculto que salió a la luz en abril de 2013. En ese entonces, mientras trabajaba como animador, Daniel conoció la verdad.

"Me llegaban comentarios de que iba a salir una nota sobre el tema. Yo no lo podía creer, y no lo creí. Aguanté dos semanas sin decir nada, decía que nada que ver, tan desconectado estaba. Hasta que llegó el momento en que me dijeron que el tema iba tal día, todo explotó, y ahí entendí, con los hechos ya acontecidos", recordó.

En aquel contexto, le tocó enfrentar a los involucrados: "Para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojos que estábamos. Pero el otro protagonista en cuestión (su hermano) era lo difícil de entender. Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo, con más distancia".

A la par de estar viviendo esta compleja situación, el comunicador debió afrontar a la prensa, que lo perseguía constantemente. "Se hizo ingobernable, inmanejable. El agobio mediático era algo que yo odiaba con todo mi ser, el estar expuesto públicamente", manifestó.

"Recuerdo que una vez saliendo de la radio llegué a vomitar por el acoso y las preguntas… es una de las cosas más duras que me ha tocado, fue el momento en que deseaba con mi vida haberme quedado como comparsa en un teatro", señaló.

También reveló que la relación con su hermano no volvió a ser la misma: "Lo respeto mucho, lo quiero. Somos suficientemente sabios, grandes, amorosos y cariñosos para tener una buena relación queriéndonos mucho. Eso sí, siento las heridas de cada uno y hay cosas que no comparto con él… pero tenemos una sana convivencia".

