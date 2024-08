Ofrece productos por menos de $5 mil: Este es el negocio gastronómico que administra Dominique Gallego en el sur

24 ag. 2024 - 12:15 hrs.

Dominique Gallego participó en diferentes espacios televisivos, logrando ser conocida por muchos chilenos que la veían en la pantalla chica. Hoy, la modelo tiene 34 años y se encuentra en una relación con el abogado y exchico reality, Rodrigo Wainraight, con quien tiene dos hijos.

La pareja dejó Santiago y se fue a vivir a Puerto Varas, en la región de Los Lagos. Ambos tienen diferentes proyectos. Por el lado de Wainraight, este se dedicó a la política y busca ser el próximo alcalde de Puerto Montt, mientras que Gallego comenzó en el mundo del emprendimiento con un negocio gastronómico.

Hace siete años, la modelo se hizo dueña del restaurante "Japón del Lago", local que está ubicado a la orilla del lago Llanquihue y que vende sushi y comida peruana. Según contó Dominique en sus redes, su negocio es conocido en el sector, debido a que es el primer restorán de sushi de la región.

Productos a menos de $5 mil

El local está ubicado en la calle Ramón Freire 1057, de Puerto Varas. La atención es de lunes a domingo y parte a las 13:00 horas. Además, también está la opción de pedir reparto a domicilio, según la descripción de Instagram.

Los comensales pueden acceder a una gran variedad de rolls, que van desde los $4.600 hasta los $8.900. También cuentan platos orientales y peruanos como el Yakisoba de mariscos y el Ají de gallina, tragos, cafetería y postres.

Sobre esta nueva faceta, alejada de la televisión, Dominique Gallego contó en una conversación por Instagram con Giancarlo Petaccia que "vivo a 5 minutos de mi trabajo. Entonces la vida ha sido muy buena en el sur. Me voy a quedar acá (...). Amo el sur. Me encanta. No volvería a Santiago ni loca".

En el Instagram de "Japón del Lago" se puede ver el detalle de todos los productos. Además, de algunos comentarios que han realizado los comensales.

"Anduve en Puerto varas y pase por el restorán. ¡Muy rico!", "el mejor sushi de Puerto Varas", "soy de Copiapó y solo quiero viajar para ir a comer esos sushis", son algunas de las reseñas.

