Dani Aránguiz contó sobre la alocada fiesta a la que fue con Pamela Díaz: "Los tequilas comenzaron a hacer su efecto"

23 ag. 2024 - 19:15 hrs.

Daniela Aránguiz y Pamela Díaz coincidieron en Estados Unidos en julio pasado mientras ambas estaban de vacaciones. Las figuras televisivas no perdieron el tiempo y salieron de fiesta a una exclusiva discoteque en Wynwood, Miami.

Aránguiz compartió los detalles de esa noche en su columna "Sorry, no tengo filtro", publicada este viernes en La Hora. "En medio de una tormenta tropical me dirigía en mi jeepeta arrendada, con la música a todo lo que daba a encontrarme con la 'Fiera'", señaló en su relato.

"Los tequilas comenzaron a hacer su efecto"

Tras ingresar a "Perro Negro", las chilenas se apoderaron de la pista de baile y llamaron la atención de los hombres que allí se encontraban: "Los tequilas comenzaron a hacer su efecto y volvió a mí el arte de la seducción", afirmó Daniela.

Uno de ellos le hizo una atrevida propuesta a la exesposa del "Mago". El galán, llamado Valentín, la invitó a irse de la fiesta con él: "Me abraza y me dice 'yo quiero un after contigo, pero te advierto, te voy a destrozar' ¡¡CHIQUILLAS!! Quedé hela'".

Daniela Aránguiz y Pamela Díaz

Lo anterior provocó una divertida confusión, que hizo que Pamela tuviera que intervenir. "Creo que todavía no estoy preparada para eso. Ante esa propuesta indecente solo respondí 'noooo, a mí ya me han destrozado mucho el corazón', cuando entre risas la Fiera me dice "ridícula, te quieren destrozar otra cosa", contó Daniela.

Finalmente, la panelista de TV destacó que las razones por las que rechazó al hombre en cuestión. "En mi mente y quizás en un pedacito de mi corazón ya existe otra persona, y más adelante les contaré de él…", sentenció, dejando entrever que tiene un nuevo romance.

