Alfredo Castro reveló el bajo monto de su pensión luego de trabajar durante 30 años

23 ag. 2024 - 21:07 hrs.

El actor chileno Alfredo Castro reconoció recientemente en una entrevista el monto de la pensión que percibe hoy en día, luego de haber trabajado durante 30 años como artista en diferentes plataformas, como la televisión, el cine y el teatro.

Recordemos que Castro estuvo en la televisión trabajando casi 3 décadas. De dicho tiempo, estuvo 21 años como actor estable en diferentes teleseries. En paralelo, realizaba cine y además series, siendo reconocido como uno de los intérpretes más versátiles del país.

La pensión de Alfredo Castro

El actor dio una entrevista a Ignacio Franzani, en la que se refirió a diferentes temas de la actualidad de nuestro país, realizando un crítico análisis de lo que se vive en las calles. "Habría que dividir en dos a la sociedad chilena. Como la sociedad que quiere avanzar, que quiere ser más amorosa, más amable, más culta; y una que ha tenido una mala educación, en malos lugares, y que está muy perdida", partió diciendo.

Sobre la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, el actor confesó que no tiene esperanza en que "la derecha" la apruebe, pasando luego a revelar que "tengo una pensión de $152 mil pesos después de trabajar 30 años".

Alfredo Castro

"Me cobran a mí por darme la pensión, además (...) dicen que la plata es mía, yo quiero retirar mis fondos (a la AFP) y me dicen, no, la plata no es suya. Textual, de verdad", dijo, recordando una conversación que tuvo con personal de la AFP.

"Todos los esloganes de la derecha con mi plata no, son puro eslogan", añadió, criticando así el sistema de pensiones que rige en nuestro país, el cual, tal como menciona Castro, no permite retirar de una vez todos los fondos que cada trabajador ahorra.

Todo sobre Famosos chilenos