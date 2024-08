Así reaccionó Pamela Díaz tras conocer a quien sería la nueva novia de JP Cretton

20 ag. 2024 - 09:44 hrs.

Este lunes 19 de agosto, se conoció públicamente que Jean Philippe Cretton estaría en una nueva relación amorosa, siendo este uno de los primeros romances que el periodista ha tenido posterior a su mediático quiebre con Pamela Díaz.

En el programa que revelaron esta información fue justamente el que conduce Pamela Díaz en Canal 13. La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien llegó con la información, revelando que la mujer en cuestión es una política llamada Katherine San Martín Sánchez.

Katherine San Martín

De 33 años, Katherine se desempeña actualmente como Consejera Regional (Core) de la región de Antofagasta, ubicada al norte de nuestro país. Si bien hoy es independiente, militó por algún tiempo en el partido Renovación Nacional (RN). Actualmente en el cargo, no se quiso presentar para la reelección.

Gutiérrez aseveró que San Martín viajaría desde Antofagasta a Santiago de forma frecuente, quedándose "largos períodos en la casa de Jean Philippe". Si bien él quería cuidar la relación amorosa, manteniéndola alejada de la exposición, la periodista sentenció que en Chicureo, donde reside Cretton ya la conocen.

Katherine San Martín

La reacción de Pamela Díaz

Toda esta información, Cecilia Gutiérrez la dio frente a Pamela Díaz quien se vio en todo momento con una sonrisa en su rostro, escuchando atentamente la información que su compañera de programa estaba entregando a la audiencia.

Pamela Díaz

Al ver las fotos de Katherine, Pamela dijo, "ay, pero qué bonito. Que viva el amor", para luego revelar que todo esto ya lo sabía de hace varias semanas por parte de terceros, pero que no había querido filtrarlo a la prensa "porque soy su expareja", expresó.

Asimismo, confesó que Gutiérrez le había advertido que conversarían de este tema en el programa. "Quiero transparentar las cosas. Cecilia me avisó, me preguntó si a mí me molestaba. Si están en pareja, felices... yo siempre he dicho, si Jeanphi está en pareja yo obviamente no voy a hablar nada. Me pasó lo mismo hace años", contó.

Por último, afirmó que "si Jeanphi está en pareja, feliz y quiere vivir... perfecto. Ha pasado un año ya". Cabe precisar que Pamela Díaz se encuentra completamente soltera, aunque si tuvo breves romances tras finalizar su relación con Jean Philippe. Sus pretendientes fueron Jonathan Mujica y Facundo González.

