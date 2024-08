Antonia Casanova, hija de Yuyuniz Navas, se sincera sobre la ausencia de su padre: "Le escribía cartas, no me respondía"

19 ag. 2024 - 17:14 hrs.

Antonia Casanova, la única hija de la actriz Yuyuniz Navas y el recordado modelo televisivo, Álvaro Casanova, se encuentra participando en un reality show, que se está grabando en Buenos Aires, Argentina.

En su paso por el programa, la joven de 23 años ha dejado ver que tiene un fuerte carácter, lo que ha hecho que protagonice más de una discusión dentro del encierro. En un principio ingresó acompañada de su madre, sin embargo, esta fue eliminada hace unos días.

Antonia Casanova/Instagram

La influencer también ha mostrado su lado más vulnerable y en una conversación con el español Miguel Martínez, su compañero, abordó la compleja relación que tiene con su padre, a quien ha visto en contadas ocasiones.

"Le escribía cartas, no me respondía"

Hace solo unas semanas, Antonia contó a Página 7 que a penas se han reunido unas "tres veces" durante las últimas dos décadas, evidenciando de esta forma que el vínculo entre ambos es prácticamente inexistente.

Álvaro Casanova

"¿Tienes buena relación? ¿Ninguna?", le consultó Martínez, con quien estaría iniciando un romance. La nieta de Eli de Caso respondió tajante: "No, o sea, lo conozco porque sé quién es, porque también era modelo, pero no lo veo".

Posteriormente, la participante recordó uno de los acercamientos que tuvo Álvaro Casanova hacia ella, justo para una fecha importante. "Cuando cumplí 18, me mandó un WhatsApp, como 'feliz cumpleaños, si te gustaría conocerme o aclarar dudas, estoy acá'", relató.

Luego, la joven señaló que fue criada principalmente por su madre y su abuela, lo que hizo que el europeo le preguntara si es que le hacía falta su padre. "Cuando era más chica, sí. No sabía por qué no quería verme o por qué no estaba", confesó ella.

Antonia Casanova y Yuyuniz Navas

"Le mandaba cartas, le escribía cartas, no (me respondía), no sé (por qué)", continuó Antonia. Finalmente, Miguel le hizo una observación: "Yo creo que eso al final te hizo más fuerte mentalmente, te creó esa madurez".

