"Siempre va a estar contigo": Viuda de Roberto Bruce da a conocer mensaje que asegura haber recibido

Andrea Sanhueza, la viuda de Roberto Bruce, conocido periodista chileno que falleció el pasado 2 de septiembre del año 2011 en un accidente aéreo en la isla de Juan Fernández, reveló haber recibido un mensaje de parte del reportero, a través de una conocida actriz chilena.

La mujer, quien quedó viuda con dos hijas debido al trágico hecho, fue entrevistada en un programa de Vía X, en el cual reveló detalles de esta experiencia sobrenatural, que vino justo después de un momento en que ella le pidió que le enviara una señal.

El mensaje que recibió Andrea Sanhueza

Sanhueza, quien es docente de profesión, partió contando que "he tenido sueños con Roberto varias veces. Pero uno me llamó mucho la atención. Un día yo iba en el auto y pasó algo especial. Dije ‘guatón de mie..., por qué me dejaste sola, muéstrame que estás de alguna forma, que estás conmigo’".

Luego de esta petición, Andrea fue hasta Canal 13, señal en donde se topó con una conocida actriz. En el ascensor tuvieron un intercambio de miradas y en la noche de la misma jornada, se volvieron a encontrar, pero ahora en un evento comercial.

Fue aquí cuando la actriz decidió conversar con Sanhueza. "Ella se acerca a mí y me dice ‘discúlpame que sea tan irruptora, pero encuentro que lo que pasó no es normal. Nos encontramos en la mañana y después de nuevo, entonces te tengo que decir el mensaje’. Yo no la conocía a ella más allá de verla en la tele", narró.

Después le preguntó sobre este recado. "Lo que pasa es que no conocía a tu marido y soñé con él hace una semana. En el sueño me dijo que por favor te dijera que él siempre va a estar contigo, que no te preocupes, que él te va a acompañar y que estés tranquila", señaló.

Un mensaje que emocionó a más no poder a Andrea, quien la abrazó largamente tras oír esta inesperada declaración. "Le di las gracias, no toda la gente cree en estas cosas", indicó, sin mencionar quién es la actriz que le habló, aunque dando algunas pistas.

"Ella es muy especial, es una mujer muy metida en esa onda, está casada con alguien que también tiene mucha conexión. Se lo agradecí mucho, era algo lindo, me llenó el corazón y me hizo mucho sentido con lo que me había pasado antes", concluyó.

