Ibai Llanos reveló la cantidad de peso que ha perdido durante las últimas semanas

El conocido streamer de origen español, Ibai Llanos, hace algún tiempo se comprometió públicamente a que haría un cambio de hábitos en su vida, con el objetivo principal de perder peso, algo que ha perseguido desde hace años.

Y es que no es desconocido para los fans del español que el creador de contenidos se había colocado como meta hace más de un año adelgazar, sin embargo, a las pocas semanas de iniciar un régimen lo dejaba, dejándolo siempre de manifiesto ante sus seguidores.

La baja de peso de Ibai Llanos

No obstante, todo parece indicar que esta vez el cambio que quiere hacer Ibai Llanos en su vida pretende que permanezca en el tiempo, ya que lleva varias semanas documentando cómo ha lidiado con la baja de peso, que asciende a más de 20 kilos.

En su cuenta de TikTok, Ibai ha ido documentando los cambios que lleva en estos más de 16 días, con videos en los que actualiza cómo se ha ido sintiendo a medida que baja de peso, y además, detalla los kilos que ha perdido últimamente.

"Vamos cerca del primer mes completado de alimentación muy estricta, sigo un plan nutricional desde hace meses, el problema es que yo no lo seguía a un 100%", reconoció, explicando que solo lo seguía en un 60-70%", debido al estilo de vida que lleva, plagado de viajes y trabajos.

Por aquello, decidió subsanar estos errores que le impedían bajar de peso, logrando coordinarse en seguir su plan nutricional y realizar actividad física en donde sea que se encuentre. Dicha disciplina ha logrado que la báscula muestre una impresionante baja de peso.

"Hubo dos semanas en las que perdí un kilo y medio, y dije 'Joder, qué poco para el esfuerzo que estoy haciendo'. Pero no me desmotivé, porque da igual lo que ponga en la báscula, yo sigo entrenando. En cambio, esta última semana he perdido mucho más peso cuando estoy haciendo exactamente lo mismo o muy parecidos todas las semanas... La báscula para la cabeza puede ser un poco jodida", expresó.

El streamer tiene una cuenta total de peso desde que comenzó hace más de un año este cambio de vida. En los últimos 7 días, 3,4 kilos. En los últimos 30 días, 5,5 kilos. En los últimos 90 días, 15 kilos y desde que inició el tratamiento, con altos y bajos, 25 kilos.

Por último, mandó un mensaje de motivación a quienes, como él, se encuentren en un tratamiento para perder peso. "Vosotros a vuestro ritmo, con calma, he fallado 100 veces, he tenido subidas, he tenido bajadas, cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo, pero os quería enseñar también un poco con orgullo este cambio que estamos haciendo", concluyó.

