Comenzó como un fan: Christell Rodríguez contó cómo se conoció con su marido, Roberto Parra

22 jul. 2024 - 17:16 hrs.

Hace ya casi un año y medio, Christell Rodríguez y su pololo —en ese entonces—, Roberto Parra, decidieron contraer matrimonio, tras varios años juntos, comenzando así su vida marital, de la cual comparten algunos detalles a través de redes sociales.

En conversación con el pódcast, "Ella es tan real!!!", conducido por la cantante Princesa Alba, Christell contó detalles de cómo nació la historia de amor entre ambos, revelando que todo se dio a través de redes sociales, específicamente por Instagram.

¿Cómo se conocieron Christell y Roberto?

La cantante de canciones como "Mueve el ombligo", reveló que se conoció con Roberto a través de Instagram. "Él era mi fan (...) me seguía en redes, y me escribió en las preguntas (de las historias), yo la respondí y de ahí empezamos a hablar", narró.

Rodríguez recordó que Roberto le escribió: "más cuentero, me dijo ‘oye, sé que vives en Viña, siempre he querido tomarme una foto contigo y toparme contigo’. Según él, fue muy nada. Yo le respondí ‘demás que nos pillamos por ahí’ porque yo en ese tiempo salía mucho a caminar en Viña, así que era fácil pillarme".

"Él me respondió por interno, y empezamos a conversar, pero muy piola, cero joteo. A las dos semanas, nos juntamos por primera vez", rememoró, recordando que con dos amigos de ella comieron completos, siendo esta la cita debut de los dos.

Sobre cómo le pidieron matrimonio, Christell reconoció que no fue tan formal como muchos imaginan. "No fue como una propuesta como tal, nosotros empezamos a conversar sobre casarnos, y yo siempre lo leseaba porque él siempre decía que se quería casar, pero nunca me pedía matrimonio, ni me pasaba un anillo ni nada. Él siempre me preguntaba ‘pero, ¿te quieres casar conmigo?’, y yo le decía ‘sí, pero dónde (está el anillo)’", confesó.

Durante un tiempo, ellos habían hablado de comprarle unos aros de oro a una ahijada que tienen. Él fue a la joyería, pero no compró los pendientes, sino que el anillo de compromiso. "Él me muestra una cajita, y yo digo ‘oh, los aritos de la Lisette, a verlos’. Él me dice ‘no, no es eso’", indicó.

“Me abre la cajita y yo veo el anillo, es un anillo que no es típico de compromiso, era de cinco piedritas y generalmente es una sola, así que no era común. Yo lo quedo mirando y me empiezo a reír, una risa nerviosa (...) me tiene ahí mirando al anillo, yo muerta de la risa sin callarme, y me pregunta: ‘ya po, ¿te quieres casar conmigo o no?’. Yo como ‘sí po’ y eso fue todo", cerró.

