El radical cambio de Kelly Montaño tras separarse de "Tatón" Púrpura: "Opté por mi felicidad"

21 jul. 2024 - 09:15 hrs.

En mayo de este año se supo del término de la relación entre Alberto "Tatón" Púrpura y la modelo e influencer colombiana Kelly Montaño, quienes tenían una diferencia de edad de 41 años al término de su noviazgo.

Durante cinco años mantuvieron una relación amorosa, pero, según manifestó la mujer al momento del quiebre, no existía reciprocidad en cuanto al apoyo que ella recibía del hombre de 69 años.

Kelly Montaño y "Tatón" / Instagram

¿Qué es de Kelly Montaño actualmente?

Kelly Montaño, de 28 años, ya lleva diez años radicada en Chile y el quiebre con "Tatón" no fue un motivo para abandonar el país. Es más, la joven influencer se encuentra realizando constantemente trabajos como modelo, pero también se desempeña como conductora de un programa de moda, belleza y entretenimiento.

Recientemente, la mujer conversó con el diario Las Últimas Noticias sobre su situación actual, tanto a nivel amoroso como en el ámbito laboral.

Kelly Montaño / Instagram

"Siento que la relación que teníamos había caído en la monotonía, quería hacer nuevas cosas, estudiar entre ellas, atreverme a nuevos desafíos, así es que opté por mi felicidad", dijo Kelly sobre su quiebre con "Tatón".

Kelly Montaño / Instagram

"A pesar de que la relación no fue tormentosa, cayó en una inercia que de a poco me fue afectando. Como que no había sorpresa. No había instancias para salir a cualquier lado, a la playa, algún viaje, a comer por ahí", manifestó.

"Las cosas venían mal de mucho antes"

"Siento que viví un poco el duelo dentro de la relación, porque las cosas venían mal de mucho antes", señaló. Sin embargo, la colombiana de 28 años tuvo un importante cambio en su vida, ya que abandonó la quinta región donde vivía con su ex, específicamente El Quisco.

Actualmente, Kelly está viviendo en Santiago, en un departamento en la comuna de Ñuñoa, junto a una amiga. El cambio ha sido importante para ella, ya que anteriormente visitaba la capital solamente para temas puntuales de su trabajo como modelo.

"Me gusta donde estoy, pero tengo otros proyectos más adelante, otras aspiraciones. Me siento tranquila, en paz, feliz. La tranquilidad es impagable, me siento bien la verdad. Aunque suene cliché, me siento en mi mejor momento, jajajá", dijo Kelly Montaño, quien obtuvo un trabajo en un restobar de Quilicura.

