¿Recuerdas a la periodista Maritxu Sangroniz?: Así luce a 7 años de dejar Meganoticias

La periodista Maritxu Sangroniz es un ícono de Meganoticias en su primera época, previo al relanzamiento en 2019, puesto que llegó en el año 1997 a nuestro departamento de prensa desempeñándose en diferentes roles y, además, variados programas.

El primero de ellos se realizó luego de haber pasado por el extinto Rock&Pop. Fue el espacio político "Seamos concretos", con Gregorio Amunátegui. Luego estuvo en "Cara y sello" y, posteriormente, pasó a ser el rostro principal del noticiero prime.



Su carrera en Mega

Sus últimos años en Mega los desarrolló principalmente en la conducción del noticiero de mediodía y otros misceláneos, como "Vuelta a la manzana", en donde recorría diferentes lugares de Chile para divulgar la cultura de los sitios.

En 2017 tomó la decisión de renunciar a Mega tras 2 décadas trabajando, para dar inicio a proyectos personales alejados de la pantalla chica.

"Maritxu estuvo presente en importantes coberturas periodísticas y en programas de producción propia", destacó el canal al momento de informar la noticia, deseándole además el mayor de los éxitos.

Vida tras los medios

El mismo año hizo un diplomado en Redes Sociales y en 2020 se convirtió en una asesora comunicacional, detalla su LinkedIn, especializada en instruir comunicación efectiva, gestión de medios, moderadora de mesas redondas, entre otros.

"Este proceso (ser independiente) es largo y también tiene que ver con conversaciones que tuve con mi papá, con hacer lo que uno quiere. Y bueno, siempre estoy estudiando y primero armé un producto para empresas donde entreno a ejecutivos, colaboradores, intermedios, en comunicación efectiva", sentenció a Las Últimas Noticias en 2022.

"Me ha ido bien, y a veces la gente no tiene tiempo para hacer una buena presentación sobre un balance o un discurso en un evento. No es llegar y hablar, hay muchas cosas para tomar en cuenta", relató, sobre el valor que tiene su trabajo.

Actualmente, en la red social para buscar trabajo, tiene activa la etiqueta "open to work", que alerta a las demás personas que se encuentra abierta a ofertas laborales. El último lugar en el cual trabajo fue en Centro Latinoamericano de Políticas Económicas (Clapes) de la Universidad Católica de Chile.

Así luce hoy Maritxu Sangroniz

