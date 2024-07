Revelan que Shannen Doherty llegó a un acuerdo de divorcio un día antes de morir

17 jul. 2024 - 18:03 hrs.

Pesar fue la sensación que embargó al mundo del espectáculo, luego de que se comunicara el sensible fallecimiento de la actriz, Shannen Doherty, reconocida por su papel de "Brenda Walsh" en la exitosa serie de televisión de la década de los 90 "Beverly Hills, 90210".

La noticia fue dada a conocer por Leslie Sloane, agente de Doherty. "Con pena en el corazón confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad", dijo Sloane.

Cabe destacar que la razón del fallecimiento de la artista responde a un avanzado cáncer de mama que le aquejaba, diagnóstico que hizo público el año 2015.

A horas de que se reportara la muerte de Doherty han salido nuevos antecedentes a la luz. Uno de ellos es que la actriz había llegado a un acuerdo de divorcio con Kurt Iswarienko.

De acuerdo a lo que señaló la revista People, que asegura haber accedido a los documentos judiciales, la actriz firmó una solicitud para renunciar a la manutención conyugal apenas un día antes de morir. A su vez, aceptó una "disolución de su matrimonio, que se extendió desde el 2011 hasta el 2023.

"Las partes han celebrado un acuerdo escrito sobre sus bienes y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original está siendo o ha sido presentado al tribunal", se explica en los documentos. En lo que respecta a Iswarienko, firmó 24 horas después.

Fue en 2023 cuando ambos anunciaron su separación, mismo año que se hizo público que el cáncer se había ramificado hasta los huesos. "El divorcio es lo último que quería Shannen. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción", dijo en su momento Sloane.

Pero en junio recién pasado, la actriz misma criticó que el divorcio aún no se concretaba. "Simplemente, no es correcto que a Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que muera antes de que se le exija que me pague, mientras continúa viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades con su esposa moribunda", señaló en su momento.

En las solicitudes legales, Doherty pedía una manutención conyugal de 15.343 dólares al mes (alrededor de 15 millones de pesos) a Iswarienko, con efecto retroactivo "desde el 1 de junio de 2024". Además, pide que su exmarido se hiciese cargo de 9.100 dólares, que fue el costo del abogado que lo llevó su divorcio al año pasado. Pero al final renunció a todo eso.

