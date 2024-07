Se llenó de felicitaciones: Paul Vásquez comparte importante logro académico en sus redes sociales

13 jul. 2024 - 17:50 hrs.

Con una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, el humorista Paul Vásquez, popularmente conocido como "El Flaco", anunció la obtención de un importante logro académico.

Este hecho provocó un sentimiento de orgullo entre los seguidores del otrora integrante de Dinamita Show, quienes llenaron la publicación de mensajes de felicitaciones.

El logro académico de "El Flaco"

En 2023, el comediante chileno Paul "El Flaco" Vásquez decidió dar un paso más en su vida profesional y se matriculó en un Centro de Formación Técnica (CFT) en la carrera de Técnico en Enfermería en Nivel Superior (TENS).

Es así que este sábado 13 de julio subió una publicación en la que reveló haber logrado aprobar el tercer semestre de su carrera, incluyendo la aprobación de una práctica intermedia.

"Así es, señoras y señores, tercer semestre aprobado con práctica intermedia incluida. Ahí tení pa' que tengai (sic)", escribió en Instagram.

Rápidamente, la publicación recibió una amplia aprobación por parte de los seguidores del humorista, quienes le dejaron mensajes felicitándolo por su logro académico, incluso, su hija Marilyn Vásquez le comentó: "Que orgullo siento por ti, papá".

"No me cabe duda que tus terapias de risa con los pacientes serán tu plus"; "Gran logro personal 'PoolVasquez' las mejores risas en VHS en los años 2000s"; "Mi hija estudia en el mismo instituto y dice que eres lo máximo", fueron algunos de los mensajes recibidos por Vásquez.

