Equipo de MegaTiempo estuvo presente en la avant premiere de "Tornados"

10 jul. 2024 - 17:16 hrs.

Este martes 9 de julio MegaTiempo estuvo presente en la avant premiere de “Tornados”, película que sigue a Kate Cooper, interpretado por Daisy Edgar-Jones, una cazadora de tornados retirada luego de un devastador accidente con un tornado durante sus años universitarios.

El equipo completo de MegaTiempo, integrado por Alejandro Sepúlveda, Jaime Leyton, Macarena del Real y Daniel Silva, se reunió en Cinépolis de La Reina para ver la cinta que narra uno de los fenómenos climatológicos más destructivos que se producen sobre la superficie de la Tierra y fue retratado en su máxima expresión.

Según Alejandro Sepúlveda, la película es “súper adrenalínica, no te despegas nunca del sillón, no hay ningun momento de pausa. Además, es superdidáctica también, así que muy buena película”. Para Jaime Leyton esta fue: “demasiado entretenida, intensa, no es muy exagerada e igual muy informativa, muy buena”.

Daniel Silva señaló que “me encantó, me encantó porque sigue la última, o sea, es la continuación de “Tornado” de 1996. Está muy buena porque además no es exagerada, yo pensé que era la típica película futurista, distópica del fin de mundo y no, está súper apegada a la ciencia también”.

En tanto, Macarena del Real agregó que: “me encantó la película, creo que faltan más películas sobre fenómenos climáticos para poder acercar un poco estos temas que son cada vez más comunes para la gente, y además que es una película de mucha acción que te mantiene todo el rato ahí súper atenta a lo que está pasando, muy divertida para los jóvenes y para los más adultos”.

Esta película es el “nuevo capítulo” de “Tornado” de 1996, la que fue dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Helen Hunt y Bill Paxton.

La nueva versión fue dirigida por Lee Isaac Chung, Anthony Ramos, Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, y se ve cómo Kate vuelve a la caza de tornados para probar un nuevo sistema revolucionario de seguimiento de estos.

Es allí donde se cruza en el camino con Tyler Owens, el encantador e imprudente súper estrella de las redes sociales que prospera al publicar sus aventuras cazando tormentas con su gran equipo, cuanto más peligroso, mejor. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatan fenómenos aterradores nunca antes vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran directamente en los caminos de múltiples sistemas de tormentas convergiendo sobre el centro de Oklahoma en la batalla de sus vidas.

