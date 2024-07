"Los cachos ya no los tengo yo": Expareja de Diego Urrutia vuelve a lanzar dura advertencia a Carla Jara

04 jul. 2024 - 11:52 hrs.

Sofía Lobos volvió a arremeter contra su expareja, el comediante Diego Urrutia, quien por estos días vive un intenso romance con Carla Jara. De hecho, la joven aprovechó también de hacerle una advertencia a la exchica "Mekano".

Fueron más de tres años los que pasó Sofía junto al artista, tiempo en el que incluso convivieron. Sin embargo, todo terminó en febrero de este año. Por decisión de él, la relación se habría mantenido en secreto, una situación que con la cual la bailarina nunca estuvo conforme.

Sofía Lobos/Instagram.

A finales de junio, Lobos desclasificó varios detalles de su vínculo con el humorista y aseguró que en un momento Diego le dijo que uno de sus grandes sueños era tener un pololeo con una "famosa". Además, afirmó que hasta abril pasado le pedía un "remember".

Las nuevas acusaciones de Sofía Lobos

Tras esas declaraciones, que generaron bastante polémica, Lobos dio una nueva entrevista al sitio AR, donde lamentó la serie de cuestionamientos que ha recibido en redes sociales, principalmente por parte de mujeres.

Sofía Lobos/Captura.

"Respecto a los comentarios, la sororidad estoy viendo que no existe mucho y eso me da mucha pena. Yo fui la que recibió las agresiones. Nunca me golpeó físicamente, pero me disminuía de una forma", manifestó.

Carka Jara y Diego Urrutia/Instagram

"Aparte él cuando se enoja, no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos", continuó.

Sofía fue más allá y declaró que su expololo "es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones". En la misma línea, envió una advertencia a su nueva pareja: "Eso es lo que tienes que saber, Carla Jara, que es una persona violenta".

Asimismo, sinceró que desea "que sean felices, pero los cachos ya no los tengo yo. Da lata, porque acaba de salir de una mala relación (Jara), y que supuestamente ella piensa que está entrando en una buena relación"

"Yo a ella no la conozco, pero le están diciendo 'oye, él es así, si no quieres andar de pastel en pastel, es cosa tuya. Ahí está la información, tómala o déjala'", sentenció.